Samsung изучает возможность создания флагманских смартфонов Galaxy с новым оформлением передней панели. Компания хочет максимально избавиться от рамок вокруг экрана и приблизиться к полностью безрамочному дизайну. По предварительным данным, похожее решение готовит Apple для iPhone, приуроченных к 20-летию линейки.

Юбилейные смартфоны Apple, которые ожидаются в следующем году, могут получить экран с закругленными краями со всех четырех сторон. При этом рамки вокруг дисплея должны стать настолько тонкими, что передняя поверхность устройства будет выглядеть практически цельной. Теперь, судя по сообщениям из Южной Кореи, Samsung рассматривает возможность внедрения аналогичного подхода в собственные модели.

Интерес к разработке Apple объясняется и тем, что Samsung Display остается одним из главных поставщиков экранов для iPhone. Благодаря этому корейская компания хорошо знакома с технологиями, которые могут использоваться в будущих устройствах конкурента. Более того, Samsung может применить похожие решения в своих смартфонах.

По информации источника, основная работа над дисплеем идет без серьезных затруднений. Однако для реализации задумки необходимо решить и другие технические задачи, связанные с конструкцией смартфона. Пока Samsung якобы рассматривает такую возможность для отдельных представителей будущей флагманской серии Galaxy. Какие именно модели получат новый экран и когда они появятся, не сообщается.

Достоверность этих сведений пока невысока: сам источник оценивает вероятность их точности примерно в 50%. Поэтому планы Samsung еще могут измениться. При этом компания уже демонстрировала способность опережать Apple с выпуском устройств в новых форматах. Так, Galaxy S25 Edge появился раньше iPhone Air, а складной Galaxy Z Fold8 вышел до ожидаемого складного iPhone Duo.

Источник: Gsmarena