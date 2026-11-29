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Вместо привычного дизайна с отдельно выступающими объективами Samsung готовит для Galaxy S27 Ultra совершенно другое оформление задней панели. Новый смартфон получит крупный объединённый блок камер, который визуально сближает его с iPhone 17 Pro и iPhone 18 Pro. О предполагаемом внешнем виде устройства рассказал инсайдер Ice Universe.

Интересно, что новая внешность может стать общей для двух старших моделей линейки. Galaxy S27 Pro, который Samsung, по слухам, собирается добавить в семейство флагманов, тоже получит похожее оформление задней панели. При этом Pro-версия будет компактнее Ultra и лишится некоторых её возможностей. Выход семейства Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года.

Пока речь идёт об утечках, а не официальном дизайне. Samsung не подтвердила ни внешний вид устройств, ни цветовую палитру. Однако переход к общей визуальной концепции для двух старших моделей может означать отказ компании от прежнего разделения флагманов по оформлению корпуса.

Источник: phonearena