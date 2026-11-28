OnePlus 17 может получить дисплей с частотой обновления 240 Гц, но ещё интереснее другая возможность: работа всей системы на частоте 185 Гц. Обе конфигурации, по данным китайского инсайдера Smart Pikachu, уже прошли этап тестирования. Если разработка дойдёт до серийного производства, новый флагман заметно опередит предшественника по возможностям экрана.

Для сравнения, OnePlus 16 поддерживает 165 Гц при обычном использовании и повышает частоту до 185 Гц только в совместимых играх. В следующем поколении ограничение могут снять: интерфейс, прокрутка и приложения получат доступ к 185 Гц без необходимости запускать игру. Максимальные 240 Гц, вероятно, оставят для отдельных сценариев, где действительно требуется предельная плавность изображения.

За этим направлением стоит более масштабная работа китайской индустрии дисплеев. По информации Digital Chat Station, сразу четыре крупных производителя — CSOT, Tianma, BOE и Visionox — испытывают панели с частотой 240 Гц. В перспективе они смогут сочетать такую частоту с разрешением 2K, а первые смартфоны с новыми экранами ожидаются в 2027 году. Среди возможных устройств называют и OnePlus 17.

Однако рекордная частота не гарантирует пропорционального улучшения впечатлений. Переход со 60 на 120 Гц хорошо заметен, а разницу между 185 и 240 Гц большинство пользователей вряд ли почувствует без соответствующего контента. Кроме того, высокая частота увеличивает энергопотребление. Пока OnePlus не подтвердила характеристики нового смартфона, а полноценная 240-герцевая матрица ещё не подтверждена: Sharp уже использует обозначение 240 Гц для экранов, которые фактически работают на 120 Гц с дополнительными чёрными кадрами. Выход OnePlus 17 ожидается ориентировочно в октябре 2027 года.

Источник: gizchina