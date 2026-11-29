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В смартфонах Samsung Galaxy может появиться функция, которая будет самостоятельно напоминать владельцам о необходимости зарядить устройство. Нововведение разрабатывается для оболочки One UI 9.5 и должно помочь избежать ситуаций, когда смартфон неожиданно выключается в самый неподходящий момент.

На новую возможность обратили внимание специалисты Android Authority, изучившие код приложения Device Care в одной из версий One UI 9.5. Среди найденных записей есть упоминания уведомлений о пропущенном времени зарядки. Судя по всему, производитель хочет научить смартфоны учитывать повседневные привычки пользователей и предупреждать их, если аккумулятор пора подключить к розетке.

Система будет анализировать, когда владелец обычно ставит устройство на зарядку. Если в привычное время смартфон останется отключенным от питания, а уровень заряда опустится примерно до 20-30%, пользователь получит соответствующее напоминание. При этом функция должна учитывать и предстоящие планы. Например, Galaxy сможет предупредить, что оставшегося заряда может не хватить на запланированную тренировку или встречу.

Для работы нововведения потребуется включить персонализированные рекомендации. На изучение привычек владельца смартфону понадобится около четырех недель. После этого система сможет самостоятельно определять подходящий момент для отправки уведомлений. Если пользователь закроет напоминание, повторно оно появится не раньше чем через сутки.

Ожидается, что функция войдет в состав One UI 9.5. Первой эту версию оболочки, предположительно, получит серия Galaxy S27, после чего обновление станет доступно другим совместимым устройствам. Пока компания официально не объявляла о нововведении, поэтому сроки его появления и окончательный набор возможностей могут измениться.

Источник: Phonearena