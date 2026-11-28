В Samsung готовят заметное расширение возможностей Galaxy AI. В бета-версии One UI 9.5 обнаружили упоминания новой системы защиты данных и сразу нескольких моделей искусственного интеллекта от разных разработчиков. Это может означать, что компания намерена изменить не только подход к конфиденциальности, но и сам принцип работы ИИ на смартфонах Galaxy.

Одной из главных новинок станет платформа SPAC. Она позволит отправлять запросы к облачным сервисам ИИ без передачи информации, по которой можно установить личность владельца устройства. Сейчас часть операций Galaxy AI выполняется непосредственно на смартфоне, а для более сложных задач используются удаленные серверы. Однако компания пока не предлагает полноценную анонимизацию таких обращений.

С появлением SPAC ситуация может измениться. Серверы будут получать содержание запроса, но не смогут определить, кто именно его отправил. При этом смартфон сможет проверять подлинность сервера, а сам сервис будет подтверждать, что обращение поступило с настоящего устройства Galaxy. Похожий подход к защите данных уже используют Apple и Google.

Но на этом планы компании, судя по найденным упоминаниям, не заканчиваются. В коде One UI 9.5 обнаружили названия нескольких моделей ИИ, включая Qwen от Alibaba, FLUX, Gemma от Google и собственную разработку Gauss.

Вероятно, компания разрабатывает систему, которая сможет самостоятельно выбирать подходящую модель в зависимости от задачи. Например, один ИИ будет лучше справляться с обработкой изображений, другой — с распознаванием речи или текстовыми запросами. Такой подход позволит не ограничиваться возможностями одной нейросети.

Кроме того, в прошивке появились названия GUI Agent и Bixby Work. Они могут относиться к будущим инструментам, способным самостоятельно выполнять действия на смартфоне по поручению владельца. Впрочем, пока это лишь предположения на основе анализа программного кода. Компания еще не объявляла официально о запуске этих функций.

Источник: Phonearena