Samsung готовит возвращение изогнутых экранов в смартфоны Galaxy, но теперь компания хочет использовать эту конструкцию для создания практически безрамочного дисплея. Новая панель будет загибаться по всем четырём сторонам корпуса, превращая края экрана в продолжение стеклянной поверхности.

От прежних экранов Edge разработка должна отличаться геометрией: изображение не должно искажаться на изгибах. Задача Samsung — практически полностью скрыть рамки и сделать переднюю панель визуально цельной. При этом речь идёт не о простом повторении старой технологии, а о более сложной конструкции дисплея.

Интерес к разработке усилился на фоне подготовки юбилейного iPhone 20 Pro. По слухам, Apple также рассчитывает получить экран с загнутыми краями, а его производство может обеспечить Samsung Display. Однако сама Samsung, судя по утечке, хочет выпустить смартфон с подобным решением раньше Apple. Среди возможных кандидатов называют Galaxy S28, хотя не исключается появление технологии уже в следующем поколении Galaxy S27.

У возвращения Edge есть и обратная сторона. Прежние изогнутые экраны критиковали за случайные касания, блики и сложности с установкой защитного стекла. Теперь Samsung предстоит показать, что новая конструкция избавилась от этих недостатков. Пока это лишь планы и утечки, а не подтверждённая характеристика будущих флагманов.

Источник: phonearena