В Samsung Galaxy может появиться более полезный персональный помощник, который будет самостоятельно собирать важную информацию из разных приложений и напоминать о предстоящих событиях. Такое изменение ожидается в One UI 9.5.

По предварительным данным, компания готовит новую функцию «Ежедневный обзор». Она позволит смартфону анализировать сведения из электронной почты, мессенджеров и календаря, а затем самостоятельно определять, какая информация может пригодиться владельцу. На ее основе система будет создавать специальные карточки с напоминаниями и другими важными данными.

Например, смартфон сможет заранее сообщить о предстоящей встрече, напомнить о запланированном событии или предупредить о приближающемся платеже. Также пользователи смогут получать сведения о действующих подписках и суммах, которые предстоит оплатить. Для этого не потребуется отдельно открывать почту, календарь и другие приложения.

Работу нововведения обеспечит новый механизм Samsung для интеллектуальных помощников. Его также планируют использовать в обновленном Bixby, который должен получить более самостоятельные возможности. В отличие от обычных уведомлений, новая система сможет сама находить важные сведения в подключенных сервисах и формировать из них персональные подборки. При этом пользователю не придется каждый раз давать ей отдельные команды.

Компания пока официально не подтвердила появление новой функции и не раскрыла подробности ее работы. Ожидается, что One UI 9.5 на базе Android 17 дебютирует вместе с флагманской серией Galaxy S27 в конце января 2027 года. Впоследствии обновление могут выпустить для большинства устройств Galaxy, которые получат One UI 9.0.

Источник: AndroidPolice