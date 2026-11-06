Samsung Health будет не только следить за здоровьем, но и поможет разобраться в собственных мыслях: в One UI 9.5 появится функция личного дневника

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung готовит очередное обновление фирменного приложения Health. В One UI 9.5 появится новая возможность вести личный дневник, а некоторые элементы интерфейса изменятся. Об этом сообщает SamMobile, опубликовавший изображения ранней версии приложения.

Автор: Dhruv vishwakarma Источник: unsplash.com

Главным нововведением станет функция Mindful Note, которая позволит записывать собственные мысли, эмоции и события прошедшего дня. Пользователь сможет самостоятельно выбирать тему для заметки или воспользоваться готовыми вопросами. Они разделены на четыре направления: личные переживания, отношения с окружающими, работа и планы на будущее. Например, приложение предложит вспомнить приятный или спокойный момент, который произошел за день. Для тех, кто хочет сделать ведение записей привычкой, предусмотрена возможность настройки напоминаний.

Одновременно компания изменила оформление раздела «Осознанность». Вместо нескольких крупных кнопок здесь появились компактные ярлыки, через которые можно быстрее переходить к нужным возможностям. Также будут переработаны и некоторые другие элементы приложения: карточки будут выглядеть более сдержанно, а крупные изображения заменят небольшими значками.

Предыдущая крупная переработка этого приложения состоялась в июне. Тогда компания изменила структуру приложения, распределив основные инструменты по отдельным разделам, включая активность, сон, питание и показатели здоровья. Теперь Samsung продолжает развивать обновленный вариант программы, не меняя его основную организацию.

Новая версия Samsung Health появится вместе с One UI 9.5. При этом показанный вариант приложения пока находится в разработке, поэтому до выхода обновления внешний вид и набор доступных функций еще могут измениться.

Источник: SamMobile

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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