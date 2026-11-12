Samsung готовится опередить Apple в развитии ИИ-помощников: Bixby научится самостоятельно выполнять поручения

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Samsung готовит серьезное обновление голосового помощника Bixby. С выходом One UI 9.5 он может получить возможности ИИ-агента и научиться самостоятельно выполнять сложные поручения. В таком случае помощник сможет не только реагировать на команды владельца смартфона, но и планировать последовательность действий, а затем выполнять их без постоянного контроля со стороны пользователя.

Главное отличие ИИ-агента от привычного чат-бота заключается в том, что ему можно поручить целую задачу, а не задавать отдельные вопросы на каждом этапе. Например, Bixby сможет самостоятельно забронировать столик в ресторане, организовать встречу или настроить регулярное выполнение определенных действий. Для управления такими поручениями в интерфейсе помощника может появиться специальный раздел «Действия».

Еще один возможный сценарий — работа с инвестициями. Пользователь сможет попросить Bixby ежедневно следить за акциями из своего портфеля, подсчитывать изменения их стоимости и рассчитывать общую ценность активов. При этом помощник будет выполнять поручение в фоновом режиме и самостоятельно готовить результаты.

Интересно, что похожие планы есть у Apple. По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания также намерена превратить Siri в ИИ-агента, который сможет самостоятельно справляться с многоэтапными задачами. Таким образом, Samsung может начать внедрять подобный подход раньше своего конкурента.

Помимо обновленного Bixby, One UI 9.5, по предварительным данным, принесет и другие нововведения. Среди них — дополнительные инструменты на основе ИИ для клавиатуры Samsung, переработанный календарь и возможность создавать собственные виджеты.

Выход One UI 9.5 ожидается в начале следующего года вместе с флагманской линейкой Galaxy S27. Однако компания пока официально не подтвердила ни появление ИИ-агента в Bixby, ни остальные перечисленные изменения.

Источник: Phonearena