В Samsung готовят новую возможность на базе Galaxy AI, которая позволит создавать короткие видеоролики прямо из приложения «Галерея». Функция под названием Shorts появилась в материалах бета-версии One UI 9.5 для смартфонов Galaxy S26. С ее помощью пользователи смогут собирать небольшие видео из фотографий и записей, хранящихся в памяти устройства.

Как сообщает SamMobile, производитель рассматривает два способа создания таких роликов. В первом случае всю работу возьмет на себя искусственный интеллект: он самостоятельно подберет подходящие материалы и объединит их в готовое видео. Второй вариант предполагает управление с помощью обычных текстовых запросов. Например, можно будет попросить смартфон собрать ролик из снимков последнего путешествия. Galaxy AI должен будет найти нужные фотографии и видеозаписи, а затем подготовить из них короткий клип.

Предполагается, что пользователи смогут самостоятельно настраивать оформление результата. В частности, речь идет о выборе шрифтов и фоновой музыки. Созданные ролики, судя по имеющимся данным, будут появляться в специальном разделе «Истории» приложения «Галерея». Это позволит хранить их вместе с другими материалами и быстро находить для последующей публикации.

Пока Shorts нельзя опробовать даже в открытой бета-версии One UI 9.5. Функцию обнаружили в программном обеспечении, однако она остается скрытой и продолжает разрабатываться. Также не исключено, что компания сделает ее частью платной подписки Galaxy AI. Впрочем, компания пока не подтверждала такую возможность.

Источник: Gadgets360