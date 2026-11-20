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Samsung продолжает работу над следующим поколением складных смартфонов. В международной базе данных IMEI обнаружились две неизвестные модели компании, которые, предположительно, относятся к семейству Galaxy Z Fold 9. Их появление примечательно тем, что до ожидаемой премьеры остается еще около девяти месяцев, а значит, подготовка к выпуску устройств уже идет.

Речь идет о моделях с номерами SM-F981U и SM-F986U. Обе имеют обозначения, характерные для американских версий смартфонов бренда. Записи в базе не раскрывают технические характеристики, но позволяют предположить, что компания может выпустить сразу два складных флагмана.

Основанием для такой версии стали планы производителя по изменению конструкции устройств. В следующем поколении компания, как ожидается, продолжит развивать сразу два направления: модели с более широким корпусом и привычные по форме складные смартфоны. Подобное разделение ранее связывали с Z Fold 8 и его старшей версией Ultra.

Если производитель сохранит прежнюю систему обозначений, одна из обнаруженных моделей может стать обычным Z Fold 9, а вторая — Z Fold 9 Ultra. Впрочем, пока это лишь предположение. Ранее одно из внутренних обозначений также связывали с возможным продолжением линейки TriFold, поэтому окончательное назначение устройств остается неизвестным.

Само появление смартфонов в базе IMEI не означает, что их скоро представят. Производители регистрируют будущие устройства задолго до начала продаж, пока те проходят внутренние испытания и подготовку к выходу на разные рынки.

Обычно компания показывает новые складные смартфоны летом на презентации Galaxy Unpacked. Поэтому Z Fold 9, скорее всего, дебютирует не раньше середины 2027 года. Среди возможных нововведений называют более тонкий корпус и обновленные камеры, но эти сведения пока не получили официального подтверждения.

Источник: Gizmochina