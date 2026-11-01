Samsung готовит серьезные изменения в конструкции Galaxy Z Fold: после двух лет отказа компания возвращает фронтальную камеру под экран

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung может вернуть фронтальную камеру, спрятанную под экраном, в свои складные смартфоны Galaxy Z Fold. По предварительным данным, модель с такой особенностью появится уже в следующем году. Одновременно производитель готовит изменения внутренней конструкции устройства, однако заметно менять его внешний вид не планирует.

Автор: Georgiy Lyamin Источник: unsplash.com

Подэкранная камера уже использовалась в складных смартфонах бренда. Компания впервые применила ее в Z Fold 3 в 2021 году, а затем сохранила решение в нескольких следующих поколениях. Однако с выходом Z Fold 7 производитель вернулся к привычному отверстию для фронтальной камеры. Аналогичная конструкция используется и в нынешнем поколении складных устройств.

Причина такого решения связана с качеством фотографий. Камере, расположенной под дисплеем, приходится получать свет через слой экрана, из-за чего снимки могут уступать по детализации и четкости фотографиям с обычных фронтальных модулей. При этом у технологии есть очевидное преимущество: внутренний дисплей остается цельным, без отверстий и вырезов.

Теперь компания, судя по утечке, рассматривает возможность возвращения к прежнему варианту. На фоне появления складного iPhone Duo от Apple такая разработка может стать еще и ответом конкуренту. Впрочем, Apple также столкнулась с ограничениями подэкранной камеры: ее качество уступает внешнему модулю, поэтому основным назначением внутренней камеры стали видеозвонки.

По информации источника, будущий Galaxy Z Fold сохранит близкие к нынешним размеры и привычный форм-фактор. Основные изменения затронут внутреннее устройство смартфона. Пока не сообщается, удалось ли инженерам Samsung добиться заметного улучшения качества съемки через дисплей. Именно от этого во многом будет зависеть, насколько оправданным окажется возвращение технологии.

Источник: Gizmochina

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