Samsung готовит ранний доступ к One UI 9.5: как попасть в число первых пользователей и почему обновление получат не все

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Samsung приближается к запуску открытого тестирования One UI 9.5 для смартфонов Galaxy. Предварительная версия прошивки для Galaxy S26 Ultra уже обнаружена на серверах компании в Южной Корее и США. Появление таких файлов обычно свидетельствует о подготовке к запуску программы, поэтому регистрация участников может начаться в ближайшее время.

Сама компания пока не объявила о бета-тестировании и не назвала дату его старта. Обнаруженная сборка предназначена для S26 Ultra, однако ожидается, что к программе подключат и другие устройства. В частности, тестовую версию могут получить владельцы остальных представителей семейства S26, а также некоторых более старых моделей.

Участвовать в программе смогут пользователи из ограниченного числа стран: Германии, Индии, Польши, Южной Кореи, Великобритании и США. При этом наличие подходящего смартфона еще не гарантирует доступ к тестированию. Например, устройства с операторской блокировкой могут остаться без бета-обновления.

Для регистрации потребуется учетная запись Samsung и приложение Samsung Members. Когда компания откроет программу, в приложении появится соответствующий баннер One UI 9.5. Через него можно будет подать заявку на участие. После подтверждения регистрации прошивка станет доступна в разделе настроек смартфона «Обновление ПО».

Перед установкой тестовой версии рекомендуется сохранить важные данные и создать резервную копию. Бета-прошивки могут содержать ошибки, поэтому отдельные функции смартфона способны работать нестабильно. Обо всех обнаруженных проблемах участники смогут сообщать через фирменное приложение.

При необходимости вернуться к предыдущей версии системы можно будет с помощью программы Smart Switch на компьютере. Однако такой откат приведет к удалению пользовательских данных, поэтому заранее созданная резервная копия будет особенно важна.

Финальную версию One UI 9.5 ожидают в начале 2027 года одновременно с выходом семейства S27. Пока компания не подтвердила сроки ни бета-тестирования, ни полноценного выпуска обновления.

Источник: Engadget