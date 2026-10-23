Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Samsung готовит складной смартфон W27 для китайского рынка, который получит оформление с золотистыми элементами и характеристики флагманской модели Z Fold8 Ultra. Первые фотографии устройства уже появились в сети. По данным инсайдера, представить новинку должны уже в ближайшие дни.

На снимке видна задняя панель смартфона темно-синего цвета. Золотистые детали использованы в оформлении корпуса и блока камер, а в нижней части размещен логотип серии W. При этом сама площадка с тремя камерами по форме напоминает ту, что установлена в Z Fold8 Ultra. Внешний вид устройства подтверждает информацию о сходстве двух моделей, хотя окончательные подробности станут известны после официального анонса.

Линейка W предназначена исключительно для Китая. Компания выпускает такие смартфоны совместно с оператором China Telecom, предлагая их как более дорогие версии своих складных флагманов. Помимо оформления, они могут отличаться увеличенным объемом оперативной памяти и расширенным комплектом поставки.

Стоимость новинки пока не объявлена. Ожидается, что цены и остальные подробности производитель раскроет на презентации 29 октября.

Источник: Gsmarena