Samsung готовит особую версию складного флагмана с золотистыми элементами: W27 показали на фото до презентации 29 октября

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung готовит складной смартфон W27 для китайского рынка, который получит оформление с золотистыми элементами и характеристики флагманской модели Z Fold8 Ultra. Первые фотографии устройства уже появились в сети. По данным инсайдера, представить новинку должны уже в ближайшие дни.

Автор: Georgiy Lyamin Источник: unsplash.com

На снимке видна задняя панель смартфона темно-синего цвета. Золотистые детали использованы в оформлении корпуса и блока камер, а в нижней части размещен логотип серии W. При этом сама площадка с тремя камерами по форме напоминает ту, что установлена в Z Fold8 Ultra. Внешний вид устройства подтверждает информацию о сходстве двух моделей, хотя окончательные подробности станут известны после официального анонса.

Линейка W предназначена исключительно для Китая. Компания выпускает такие смартфоны совместно с оператором China Telecom, предлагая их как более дорогие версии своих складных флагманов. Помимо оформления, они могут отличаться увеличенным объемом оперативной памяти и расширенным комплектом поставки.

Стоимость новинки пока не объявлена. Ожидается, что цены и остальные подробности производитель раскроет на презентации 29 октября.

Источник: Gsmarena

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