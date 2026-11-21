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Samsung может снова пересмотреть цены на смартфоны Galaxy. По данным южнокорейского издания, с начала 2027 года компания планирует повысить стоимость сразу восьми моделей серии Galaxy A. Для четырех из них уже приводятся предполагаемые новые цены. Изменения могут начаться 1 января и затронуть американский и другие рынки.

Основной причиной пересмотра стоимости называют ситуацию на рынке микросхем. Из-за стремительного развития искусственного интеллекта производители все больше мощностей направляют на выпуск памяти для серверов и центров обработки данных. Это сокращает доступность компонентов для обычной электроники и приводит к увеличению расходов на их закупку.

В отдельных странах компания уже повысила цены на некоторые смартфоны Galaxy A. Теперь аналогичные изменения могут произойти на рынках, где прежняя стоимость устройств пока сохраняется.

Предполагаемые изменения стоимости некоторых смартфонов для американского рынка приведены в таблице:

Модель Прежняя цена Новая цена Galaxy A57 $549 $599 Galaxy A37 $439 $499 Galaxy A17 5G $269 $319 Galaxy A07 $199 $229

При этом опубликованные цифры не во всем совпадают с действующими ценами. Например, некоторые устройства сейчас продаются в США дешевле, чем указано в качестве прежней стоимости. Поэтому пока неясно, насколько сильно изменятся ценники в итоге. Подорожание также может затронуть версии смартфонов с увеличенным объемом памяти.

Рост расходов на компоненты способен затронуть не только доступные модели, но и более дорогие устройства бренда. В частности, последствия ситуации с памятью могут отразиться на будущей флагманской серии Galaxy S27, презентация которой ожидается в начале 2027 года.

Источник: AndroidPolice