Samsung готовит масштабную переработку One UI, но не в версии 9.5: самые масштабные изменения ожидаются в One UI 10

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Samsung уже готовит следующее обновление фирменной оболочки One UI, хотя распространение версии 9.0 на базе Android 17 еще не завершено. По предварительным данным, One UI 9.5 выйдет в начале 2027 года вместе с флагманскими смартфонами Galaxy S27. При этом серьезных изменений от нее ждать не стоит.

Как сообщил известный инсайдер Ice Universe, One UI 9.5 станет промежуточным обновлением и сохранит основу Android 17. Компания сосредоточится на доработке существующих возможностей и интерфейса. В частности, ожидается появление новой анимации, которая будет сопровождать нажатия и другие действия пользователя. Также компания может расширить возможности искусственного интеллекта в фирменной клавиатуре, добавить встроенную блокировку приложений и улучшить режим DeX.

Некоторые функции Galaxy AI, по слухам, могут стать частью платной подписки. Официально компания пока не раскрывала планы относительно One UI 9.5. Первые подробности о возможностях оболочки могут появиться уже в ноябре, когда, как ожидается, начнется ее бета-тестирование.

Гораздо более масштабные перемены компания, вероятно, готовит для One UI 10. По словам того же инсайдера, это обновление может стать самым значительным за всю историю оболочки. Его основой должна послужить Android 18, а дебют ожидается летом 2027 года вместе с новыми складными смартфонами бренда.

Одним из главных нововведений может стать более глубокая интеграция ИИ. Предполагается, что система получит ИИ-помощников, способных самостоятельно выполнять несколько действий в разных приложениях. Кроме того, производитель может объединить информацию из различных сервисов и улучшить взаимодействие между смартфонами, планшетами и другими своими устройствами.

Также появились слухи о возможном переименовании One UI 10 в Galaxy OS. Однако подтверждений этой информации пока нет.

Источник: Gizmochina