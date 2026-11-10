Samsung готовит крупнейшую за всю историю One UI 10, пока One UI 9.5 обещает лишь небольшие изменения

Samsung может сделать следующий крупный скачок в развитии фирменной оболочки не с выходом One UI 9.5, а с появлением One UI 10. По данным известного инсайдера Ice Universe, промежуточное обновление принесёт сравнительно небольшие изменения, тогда как следующая версия должна стать самой масштабной переработкой интерфейса за всю историю One UI.

One UI 9.5, по предварительным сведениям, сохранит основу Android 17, как и нынешняя One UI 9.0. Её дебют ожидается вместе с линейкой Galaxy S27 в феврале или марте 2027 года. Среди предполагаемых нововведений — системная анимация Ripple, дополнительные инструменты Galaxy AI в клавиатуре Samsung, встроенная блокировка приложений, доработки DeX и изменения оформления в стиле Liquid Glass.

Гораздо серьёзнее могут оказаться перемены в One UI 10. Оболочка будет построена на Android 18, а её появление ожидается в середине 2027 года вместе с новыми складными смартфонами Galaxy. По слухам, Samsung намерена глубже встроить искусственный интеллект в саму архитектуру системы. Речь идёт об ИИ-агентах, которые смогут самостоятельно выполнять многоэтапные задачи в разных приложениях, а также собирать информацию из нескольких сервисов в едином интерфейсе.

Предполагается, что One UI 10 объединит устройства Samsung в более тесную экосистему: смартфоны, планшеты, складные модели, Galaxy Ring, умные очки и гарнитуры Galaxy XR. Пока конкретный перечень изменений не раскрыт, а заявления о возможном переименовании оболочки в Galaxy OS также остаются неподтверждёнными слухами. Получается, что владельцам Galaxy, рассчитывающим на серьёзные перемены, возможно, придётся ждать именно следующего поколения системы.

Источник: gizmochina