Samsung может добавить в смартфоны Galaxy функцию, которая будет следить за использованием устройства во время ходьбы и предупреждать владельца, если он слишком увлекся экраном. Нововведение обнаружили в тестовой версии One UI 9.5. Оно станет частью приложения «Цифровое благополучие» и должно помочь пользователям меньше отвлекаться от происходящего вокруг.

Смартфоны давно стали привычными спутниками даже во время прогулок. Многие читают сообщения, отвечают на звонки и просматривают социальные сети, практически не отрывая взгляда от дисплея. При этом человек рискует не заметить препятствие на дороге, столкнуться с прохожим или попасть в другую неприятную ситуацию. Samsung, похоже, хочет обратить внимание владельцев Galaxy на эту проблему с помощью автоматических напоминаний.

Как сообщает Android Authority, в программном коде бета-версии One UI 9.5 нашли признаки разработки новой системы оповещений. Она сможет распознавать ситуации, когда владелец смартфона идет и одновременно смотрит на экран. В таком случае устройство должно отправлять уведомление с напоминанием о необходимости следить за окружающей обстановкой.

У Samsung уже есть инструмент, который учитывает использование смартфона во время ходьбы. Однако он предназначен для сбора статистики, тогда как новая разработка должна реагировать непосредственно в момент движения. Таким образом, компания хочет не просто показывать пользователю, сколько времени он провел со смартфоном на ходу, а предупреждать о потенциальной опасности.

Похожий инструмент Heads Up ранее появился в Android от Google. Он также напоминает пользователям, что во время ходьбы не стоит постоянно смотреть на дисплей. Однако поддержку этой функции Google, по имеющимся данным, собирается прекратить в 2027 году.

Пока Samsung не подтвердила появление нововведения. Неизвестно и то, войдет ли оно в окончательную версию One UI 9.5, поскольку сейчас разработка еще продолжается.

Источник: Phonearena