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Samsung готовит масштабное обновление One UI 9.5, которое может заметно изменить привычное взаимодействие со смартфонами Galaxy. Некоторые нововведения уже обнаружили в предварительных сборках прошивки. Первой обновление должна получить серия Galaxy S26, однако впоследствии эта версия интерфейса, вероятно, станет основой для будущих Galaxy S27.

Одним из главных изменений станет новый способ обмена файлами Tap to Share. Для передачи фотографий, видео, ссылок и контактов достаточно будет поднести один совместимый смартфон к другому. По сути, компания возвращается к идее, которую она уже использовала много лет назад. На старых устройствах Galaxy похожая возможность называлась S Beam, но теперь ее могут реализовать на основе более современных технологий.

Доработки затронут и голосовой ввод. Клавиатура Samsung сможет автоматически очищать продиктованный текст от лишних звуков и слов-паразитов. Например, из сообщений будут исчезать случайные «э-э» и «а-а», которые обычно приходится удалять вручную после распознавания речи.

Еще одно направление развития One UI 9.5 связано с управлением мобильной связью. В частности, производитель готовит дополнительные возможности для работы с eSIM. Смартфоны смогут помогать путешественникам контролировать использование мобильного интернета и напоминать о переключении между SIM-картами при смене местоположения.

Самым крупным нововведением может стать Galaxy Claw — интеллектуальный помощник, способный самостоятельно выполнять действия на смартфоне. Он получит доступ к различным приложениям Samsung, включая календарь, контакты и сообщения. Например, пользователь сможет попросить найти день рождения знакомого, после чего помощник создаст напоминание или предложит запланировать звонок. Для этого не потребуется вручную переходить между несколькими приложениями.

Все перечисленные возможности пока обнаружены в предварительных версиях программного обеспечения. Компания еще не представила One UI 9.5 официально и не подтвердила, какие устройства получат новые функции.

Источник: Phonearena