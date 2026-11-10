Samsung готовит аналог Pixel Screenshots для смартфонов Galaxy: приложение Memory научится распознавать скриншоты и самостоятельно сортировать изображения

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Компания Samsung готовит новое приложение Memory для смартфонов Galaxy. Оно позволит собирать в одном месте скриншоты, изображения, заметки и другую полезную информацию. Главной особенностью станет использование искусственного интеллекта, который поможет автоматически сортировать сохраненные материалы и находить среди них нужные сведения.

Первые изображения работающей программы опубликовал ресурс SammyGuru. Судя по ним, компания намерена предложить собственный аналог Pixel Screenshots от Google. Похожее решение Collections уже существует на китайском рынке, однако Memory может стать более доступным вариантом для владельцев Galaxy в других странах.

Добавлять материалы в новую библиотеку можно будет прямо из других приложений через меню «Поделиться». Также предусмотрено быстрое сохранение содержимого экрана с помощью специального жеста. В результате пользователям не придется каждый раз вручную искать нужные изображения среди сотен файлов в галерее.

После добавления материала ИИ сможет самостоятельно определить его содержание, подготовить краткое описание и присвоить тематические метки. Благодаря этому поиск будет работать не только по названиям файлов: можно будет находить сохраненные сведения по их содержанию. Например, приложение поможет отыскать информацию о покупке, которую пользователь сохранил несколько недель назад, или быстро вернуться к интересовавшей его странице.

Пока компания не раскрыла полный список совместимых устройств и сроки выхода Memory. По предварительным данным, некоторые возможности приложения, в частности сохранение скриншотов жестом, могут потребовать установки One UI 9.5. При этом пока нет подтверждений, что новинку ограничат только флагманскими моделями.

Источник: AndroidPolice