Владельцы смартфонов Samsung Galaxy могут заметно изменить работу дисплея без установки сторонних приложений. В One UI есть настройки, которые позволяют поднять частоту обновления до 120 Гц, включить максимальное разрешение, сделать экран ярче на солнце или, наоборот, затемнить его для чтения в полной темноте. Часть этих возможностей изначально отключена или работает не на пределе.

Например, некоторые флагманские Galaxy Plus и Ultra по умолчанию используют разрешение 1080p, хотя их экраны поддерживают более высокую детализацию. Аналогичная ситуация с частотой обновления: вместо доступных 120 Гц смартфон может работать на 60 Гц. Изменить параметры можно в разделе «Настройки» → «Дисплей»: для плавной прокрутки нужно выбрать режим Adaptive в настройках Motion smoothness, а затем установить максимальное доступное разрешение. Обратная сторона — повышенный расход аккумулятора.

Есть и менее очевидные возможности. Функция Extra brightness позволяет превысить обычный предел яркости ползунка, что полезно при использовании телефона под прямым солнцем. Extra dim решает противоположную задачу: дополнительно затемняет дисплей, когда даже минимальная яркость мешает в темноте. Ещё одна настройка — Screen mode — меняет цветопередачу: режим Natural обеспечивает более естественные оттенки, а Vivid делает изображение насыщеннее.

Для продления работы экрана Samsung предлагает отдельный инструмент Good Lock с модулем Display Assistant. Он добавляет две функции в панель быстрого доступа. Keep screen on удерживает дисплей активным в течение 30 минут, после чего смартфон предложит продлить этот режим. Screen Curtain, напротив, гасит экран, но оставляет телефон работающим. Это пригодится, например, при длительном экспорте видео в 4K, когда изображение на дисплее не требуется.

Дополнительные настройки затрагивают обработку изображений и видео. Video brightness повышает яркость и насыщенность картинки в поддерживаемых приложениях, а Super HDR позволяет отображать фотографии с расширенным динамическим диапазоном, используя технологию Google Ultra HDR. Последняя появилась начиная с серии Galaxy S24 и недоступна на Galaxy S23 Ultra из-за аппаратных ограничений. Набор функций зависит от модели и версии One UI: автор проверял их на Galaxy S23 Ultra, S25 Ultra и S26 Ultra, а также планшетах Galaxy Tab S9 и Tab S10 Ultra.

Источник: engadget