Samsung Galaxy S27+ прошел очередную сертификацию: ранее там заметили и обычный Galaxy S27

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung продолжает подготовку к выпуску следующего поколения флагманских смартфонов. В Индии прошел сертификацию Galaxy S27+, который обнаружили в базе данных BIS. Это еще один признак того, что компания планирует вывести устройство на индийский рынок. Ожидается, что продажи начнутся в начале 2027 года.

Автор: Shomitro Kumar Ghosh Источник: unsplash.com

В базе BIS обнаружилось новое устройство бренда, которое, по данным инсайдера, является Galaxy S27+. Примечательно, что ранее аналогичную проверку прошел и обычный S27. Таким образом, оба смартфона уже появились в индийской сертификационной базе, хотя официальных заявлений компании о сроках их выхода пока не было.

По предварительной информации, следующее семейство флагманов может оказаться шире нынешнего. Вместо трех моделей производитель якобы готовит сразу четыре устройства: S27, S27+, S27 Pro и S27 Ultra.

О характеристиках S27+ известно немного. По слухам, смартфон получит новый процессор Exynos 2700, изготовленный по 2-нанометровой технологии, и экран AMOLED с диагональю около 6,7 дюйма. Также сообщается о тройной основной камере с главным модулем на 50 Мп и отдельным телеобъективом с трехкратным оптическим приближением.

Судя по первым утечкам, компания не планирует радикально менять возможности камер по сравнению с предшественником. Другие подробности о смартфоне пока не раскрываются. Ожидается, что новые сведения о серии появятся ближе к ее предполагаемой премьере в начале следующего года.

Источник: Gadgets360

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