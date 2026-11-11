Samsung Galaxy S27 Pro может провалиться ещё до выхода из-за странного сочетания характеристик

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Samsung рассчитывает выпустить 7-8 млн смартфонов Galaxy S27 Pro, однако набор характеристик нового флагмана вызывает вопросы даже у профильных обозревателей. При цене около 1399 долларов аппарат может получить более слабый процессор и заметно менее продвинутую камеру, чем Galaxy S27 Ultra.

По предварительным данным, Galaxy S27 Pro оснастят 6,5-дюймовым экраном Dynamic AMOLED с частотой обновления 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 и 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрят накопители на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Основная камера получит разрешение 200 Мп, сверхширокоугольная — 50 Мп, а телеобъектив — всего 10 Мп с трёхкратным оптическим увеличением.

Ещё один спорный момент — позиционирование устройства. Смартфону приписывают аккумулятор ёмкостью 5200 мА·ч, зарядку мощностью 60 Вт и технологию Privacy Display, ограничивающую видимость содержимого экрана под углом. При этом Galaxy S27 Pro, предположительно, лишится стилуса S Pen и получит менее производительный процессор, чем старшая модель Ultra. Стартовую цену оценивают в 1399 долларов — примерно на уровне нынешнего Galaxy S26 Ultra.

Ожидается, что Samsung запланировала производство около 35 млн смартфонов семейства Galaxy S27, из которых 7-8 млн придутся на версию Pro. Для сравнения, на Galaxy S27 Ultra якобы выделили около 18 млн устройств. Однако автор PhoneArena сомневается, что компактная модель с такими компромиссами сможет оправдать ожидания: покупателям придётся выбирать между дорогим аппаратом с урезанными возможностями и более крупным Ultra. Все характеристики и производственные планы пока остаются неподтверждёнными слухами.

Источник: phonearena