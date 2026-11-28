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Американская Комиссия по международной торговле (ITC) вынесла решение против Samsung по делу о нарушении патента японской компании Maxell. Разбирательство закончилось не просто признанием нарушения: регулятор распорядился ограничить ввоз определённых смартфонов Galaxy в США и запретить американскому подразделению Samsung продавать соответствующие устройства. Решение затрагивает линейку Galaxy S25.

Речь идёт о патенте США № 11 490 004, связанном с работой мобильного устройства, оснащённого камерой и дисплеем. Maxell обвинила Samsung в использовании запатентованной технологии без разрешения. При этом претензии касались сразу нескольких патентов, но ITC признала нарушение только по одному из них. По остальным четырём патентам, рассматривавшимся в итоговом решении, нарушения не установили.

Спор продолжался почти два года. Комиссия подтвердила решение 24 ноября 2026 года, а в течение следующих 60 дней американская сторона может отменить введённые ограничения по соображениям государственной политики. При этом уже проданные смартфоны сохраняют возможность обслуживания и гарантийной замены. Модели с переработанной системой камер также исключены из числа устройств, по которым установлено нарушение.

Сам патент описывает не отдельный объектив или сенсор, а архитектуру мобильного устройства с несколькими камерами, обработкой изображений и управлением настройками через экран. В частности, документ предусматривает переключение режимов дисплея, отображение настроек камер и перемещение рамки фокусировки касанием. Поэтому речь идёт о споре вокруг программно-аппаратной реализации фотосъёмки, а не о запрете конкретного типа камеры.

Источник: androidpolice