Samsung Galaxy A58 прошёл сертификацию с зарядкой 45 Вт, но без адаптера в комплекте

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Будущий Samsung Galaxy A58 получил китайскую сертификацию 3C, раскрывшую максимальную мощность проводной зарядки. Смартфон с номером модели SM-A5860 поддерживает 45 Вт — ровно столько же, сколько его предшественник Galaxy A57. При этом в документах отдельно указано, что устройство будет продаваться без зарядного адаптера.

Автор: ENG-HS Источник: unsplash.com

Сертификационная запись подтверждает поддержку сетей 5G и зарядки с параметрами 15 В и 3 А. Следовательно, Samsung пока не собирается увеличивать скорость пополнения аккумулятора в следующем поколении своей популярной серии. Для сравнения, Galaxy A57 также получил проводную зарядку мощностью 45 Вт.

По данным предыдущих утечек, Galaxy A58 может сохранить набор камер предшественника: основную на 50 Мп, сверхширокоугольную на 12 Мп и макрокамеру на 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры, согласно тем же сведениям, составит 12 Мп. Также на серверах Samsung обнаружили тестовую прошивку A586BXXU0AZI5, а смартфону прочат Android 17 с оболочкой One UI 9.5.

Samsung пока не объявила дату выхода Galaxy A58. Однако с учётом появления устройства в базе GSMA и прохождения сертификации 3C его дебют ожидается в 2027 году, предположительно около марта.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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