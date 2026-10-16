Samsung Galaxy A58 оставит 5-Мп макрокамеру, которой пользуются с 2020 года

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В смартфоне среднего класса Samsung Galaxy A58 ожидается тот же набор камер, что и у предшественника Galaxy A57. По данным нидерландского издания GalaxyClub, устройство сохранит основную камеру на 50 Мп, сверхширокоугольную на 12 Мп, макрокамеру на 5 Мп и фронтальную камеру на 12 Мп. Самая примечательная деталь — макромодуль с разрешением 5 Мп, который Samsung использует в этой линейке ещё со времён Galaxy A51, представленного в 2020 году.

Автор: Samsung Источник: www.gizmochina.com

Если утечка подтвердится, к выходу Galaxy A58 весной 2027 года этой конфигурации исполнится около семи лет. При этом смартфон, как ожидается, снова останется без отдельной телефотокамеры для оптического приближения. Для съёмки удалённых объектов пользователю придётся полагаться на цифровое увеличение основной камеры.

Пока известны только предполагаемые разрешения камер. Не сообщается, собирается ли Samsung менять сами сенсоры, их размеры или оптику, поэтому окончательные выводы о качестве снимков делать рано. Даже при сохранении числа мегапикселей новые компоненты и алгоритмы обработки могли бы повлиять на результат.

Разработка Galaxy A58 уже перешла от аппаратной части к программной. По предварительным данным, смартфон выйдет в начале 2027 года с Android 17 и оболочкой One UI 9.5. На фоне роста стоимости компонентов сохранение знакомой камеры может позволить Samsung сдержать расходы на производство, а основные улучшения сосредоточить в программной обработке фотографий.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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