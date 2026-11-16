Samsung добавит в камеры смартфонов Galaxy новые возможности для фотографов: Expert RAW получит расширенные настройки

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung готовит серьезное обновление приложения Expert RAW, которое расширит возможности съемки на смартфоны Galaxy. Разработчики переработали интерфейс и добавили несколько новых инструментов для работы с фотографиями. Одним из главных нововведений станет возможность делать серии из 30 снимков в формате RAW.

Автор: Grabster Источник: unsplash.com

Как сообщает SamMobile, обновленная версия приложения уже появилась в предварительной сборке. Ее выход, предположительно, состоится вместе с One UI 9.5. При этом пока неясно, какие функции достанутся исключительно будущим флагманам Galaxy S27, а какие появятся и на более ранних моделях. Обновленный интерфейс, по имеющимся данным, смогут получить все совместимые устройства.

Компания изменила расположение элементов управления камерой. Теперь пользователи смогут самостоятельно назначать функции на две дополнительные кнопки рядом со спуском затвора. Это позволит быстрее переключаться между нужными настройками, не открывая дополнительные меню. Также появилась возможность увеличивать гистограмму, чтобы отдельно просматривать информацию о цветовых каналах.

Изменения коснулись и настроек съемки. В частности, приложение получило расширенный диапазон виртуальной диафрагмы, а также дополнительный инструмент регулировки оттенка при настройке баланса белого.

Еще одно важное дополнение — отдельный режим серийной съемки. Он позволяет сохранять до 30 фотографий в формате DNG RAW за одну серию. Такие файлы сохраняют исходные данные изображения, что дает возможность обрабатывать фотографии с большей свободой.

Кроме того, в настройках предварительной версии приложения обнаружили упоминание стабилизации видео. Пока неизвестно, когда именно производитель добавит видеосъемку в приложение, однако такая настройка может свидетельствовать о подготовке соответствующего режима.

Источник: Notebookcheck

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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