Видеосъёмка без привязки к формату 16:9 или 9:16 может появиться сразу во всей линейке Samsung Galaxy S27. Новая функция Open Gate позволит записывать видео с использованием полной площади сенсора, а выбирать вертикальную или горизонтальную ориентацию уже после съёмки. Причём поддержка, согласно утечке, распространится не только на основную камеру, но и на остальные модули.

Функцию обнаружили при анализе тестовой прошивки One UI 9.5. Информацию о её распространении на все модели Galaxy S27 подтвердил инсайдер Ice Universe. Предполагается, что Open Gate будет работать с основной, сверхширокоугольной, телефотокамерой и фронтальным модулем. Это позволит снять один ролик и затем подготовить из него версии для YouTube, TikTok и других площадок без необходимости заранее выбирать ориентацию кадра.

При этом Samsung, похоже, отказалась от идеи квадратной фронтальной камеры. В конфигурационных файлах обнаружены параметры видеозаписи с разрешением 4640 x 3480 пикселей — это около 16,15 Мп и соотношение сторон 4:3. Такие данные указывают на обычный прямоугольный сенсор. Новый фронтальный модуль на 16 Мп ожидается как минимум в Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra.

Важность утечки в том, что Samsung может распространить продвинутый инструмент видеосъёмки даже на младшие модели, не ограничивая его обладателями Ultra. Однако пока речь идёт о данных тестовой прошивки и анализе кода, а не об официально подтверждённых характеристиках. Окончательные возможности камер станут известны после презентации семейства Galaxy S27.

Источник: notebookcheck