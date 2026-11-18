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Samsung запустила бета-тест One UI 9.5 для Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Самое заметное изменение — новая функция App Lock, которая позволяет блокировать отдельные приложения без переноса в защищённую папку Secure Folder. Система скрывает не только содержимое программ, но и связанные с ними уведомления и виджеты.

Изменения затронули и камеру. В обычном режиме основные настройки и масштабирование теперь собраны на одном экране. Профессиональные режимы Pro и Pro Video получили настраиваемые элементы управления и готовые пресеты для разных условий съёмки.

Samsung также расширила возможности Health. Приложение получило Mindful Note для личных записей и отслеживания эмоционального состояния, а раздел Medications научился напоминать о приёме лекарств, витаминов и добавок. Ещё одно нововведение касается слуховых аппаратов: менять громкость и выбирать источник звука теперь можно прямо через панель уведомлений.

Пока установить One UI 9.5 Beta могут владельцы Galaxy S26 только в шести странах: Германии, Индии, Южной Корее, Польше, Великобритании и США. Для регистрации необходимо воспользоваться приложением Samsung Members. Стабильную версию прошивки компания, как ожидается, выпустит вместе с семейством Galaxy S27 в начале 2027 года.

Источник: gizmochina