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На Android можно свободно менять расположение приложений на рабочем столе, но иногда смартфон неожиданно перестаёт реагировать на попытки передвинуть значки. Причина часто оказывается не в сбое сенсора или операционной системы: производители предусматривают специальную блокировку домашнего экрана, которая запрещает менять расположение иконок.

На смартфонах Samsung за это отвечает функция Lock Home Screen Layout. Если она включена, пользователь не сможет перетаскивать приложения по рабочему столу. Чтобы вернуть управление, достаточно открыть настройки главного экрана, найти соответствующий переключатель и отключить блокировку. На устройствах других производителей аналогичная функция может находиться в разделе настроек домашнего экрана.

Другая проблема возникает, когда значки самостоятельно меняют положение. Некоторые оболочки Android автоматически сортируют приложения по алфавиту, дате установки или другим параметрам. Кроме того, обновление операционной системы способно изменить сетку рабочего стола и нарушить привычное расположение ярлыков.

На смартфонах Google Pixel, где такой блокировки может не быть, причина иногда связана с кэшем приложения, отвечающего за рабочий стол. Engadget рекомендует очистить кэш Pixel Launcher через настройки приложений, а затем перезагрузить устройство. Если это не поможет, стоит запустить смартфон в безопасном режиме: так можно проверить, не мешает ли работе домашнего экрана стороннее приложение.

Источник: engadget