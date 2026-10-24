С весны 2027 года российские банки начнут отклонять переводы средств при обнаружении вредоносного ПО на смартфоне клиента. Данная норма прописана в новом федеральном законе № 210-ФЗ, направленном на противодействие кибермошенничеству.

Документ обязывает финансовые организации встроить в свои мобильные приложения и сайты защитные алгоритмы для поиска вирусов. При попытке совершить транзакцию с устройства, зараженного опасным кодом, операция будет автоматически аннулирована. Представители Центрального банка отмечают, что в таких случаях человеку предложат провести платеж с безопасного аппарата или лично посетить офис кредитной организации. По статистике профильных компаний, около десяти процентов мобильных телефонов в стране скрыто контролируются злоумышленниками.

Технологический процесс сканирования аппаратов еще формируется. Банки смогут проверять операционную систему телефона на наличие опасного софта только после получения официального согласия от владельца устройства. Эксперты по кибербезопасности предполагают, что система может ошибочно реагировать на программы для обхода блокировок в интернете, однако точного списка запрещенного программного обеспечения пока не существует. Дополнительно закон ограничивает количество банковских карт до двадцати штук на человека и вводит единую базу идентификаторов мобильного оборудования. Внедрение этих технологических барьеров призвано исключить ситуации, когда банки пропускают переводы с устройств, управление которыми перехватило вредоносное ПО на смартфоне.

Источник: 4pda