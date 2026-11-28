Глобальные поставки смартфонов за третий квартал 2026 года сократились на 21,2% — с 327,3 млн до 258,1 млн устройств. Это самое сильное падение за всю историю квартальных наблюдений IDC. Причиной стал дефицит оперативной памяти: производители микросхем отдают приоритет ИИ-ускорителям и серверной инфраструктуре, оставляя производителей смартфонов с дорожающими компонентами.

Сильнее всего пострадали китайские бренды. Поставки Xiaomi уменьшились на 29,2%, до 30,7 млн устройств, Vivo потеряла 31,2% и отгрузила 19,2 млн смартфонов, а Oppo сократила результат на 36%, до 25 млн. Производители оказались перед сложным выбором: повышать цены и сохранять прибыльность или продавать больше устройств с меньшей маржой. Особенно тяжело приходится компаниям, ориентированным на доступные модели.

Samsung и Apple пережили спад заметно легче. Южнокорейская компания сохранила первое место с долей 22,4% и поставками 57,8 млн смартфонов, сократившимися на 5,8%. Apple отгрузила 57,4 млн iPhone — всего на 3,9% меньше год к году. Её доля достигла 22,2%, став рекордной для третьего квартала. Однако даже премиальный сегмент уже ощущает давление растущих цен.

Спасения в ближайшее время аналитики не обещают. По прогнозу Counterpoint Research, в 2026 году мировые поставки смартфонов сократятся на 13,9%, а в 2027-м упадут ещё на 6%. Стоимость памяти для производителей с прошлого года выросла примерно на 400%, и в начале 2027 года ожидается новое подорожание LPDDR. IDC считает, что дефицит компонентов будет сдерживать отрасль весь следующий год, а заметное восстановление возможно не раньше 2028-го. Даже тогда рынок, по оценке Counterpoint, останется примерно на 14% меньше уровня 2025 года.

Источник: idc.com