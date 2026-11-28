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Новый смартфон REDMI Turbo 6 прошёл китайскую сертификацию 3C. Документы подтвердили поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт, однако не раскрыли ёмкость аккумулятора. Для поклонников серии это важная деталь: именно увеличенная батарея может стать одним из главных изменений следующего поколения.

В сертификационной базе устройство фигурирует под номером M407CF. Согласно опубликованным данным, смартфон будет использовать адаптер MDY-18-EW с максимальными параметрами 20 В и 5 А. Это соответствует мощности 100 Вт. Принадлежность аппарата к семейству REDMI Turbo 6 связывают с информацией китайского инсайдера Digital Chat Station, но Xiaomi пока официально не подтвердила название модели.

Интересно, что по мощности зарядки новинка пока не превосходит предшественника. Представленный 29 января 2026 года REDMI Turbo 5 также поддерживает 100 Вт, но оснащён аккумулятором на 7560 мА·ч. Поэтому сертификация нового устройства не подтверждает ни увеличения ёмкости батареи, ни ускорения зарядки. Неизвестно и то, насколько долго смартфон сможет поддерживать максимальную мощность при подключении к адаптеру.

Ранее в сети появлялись сообщения о подготовке двух версий — REDMI Turbo 6 и Turbo 6 Max. Для старшей модели источники приписывают аккумулятор ёмкостью до 11 000 мА·ч и экран диагональю около 7 дюймов. Однако эти характеристики пока остаются неподтверждёнными утечками. Новая сертификация подтверждает только 100-ваттную зарядку, а сроки выхода смартфонов Xiaomi пока не объявила.

Источник: ximitime