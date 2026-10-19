Redmi K100 получил экран 165 Гц с яркостью 3500 нит и поддержкой 40 игр

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Redmi K100 сможет запускать более 40 игр с частотой 165 кадров в секунду. Смартфон получит экран диагональю 6,83 дюйма с частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. Новые характеристики компания раскрыла перед презентацией устройства, назначенной на 27 октября в Китае.

Автор: Xiaomi Источник: www.ithome.com

Частота 165 Гц выше, чем у распространённых экранов на 120 Гц, и позволяет отображать больше промежуточных кадров при быстром движении. Это особенно актуально для динамичных игр, где важны плавность изображения и скорость реакции на действия пользователя. При этом нативный режим 165 кадров в секунду заявлен более чем для 40 игр, а не для всех приложений.

Сенсорный слой поддерживает частоту опроса при мультитач-управлении 480 Гц и мгновенную частоту считывания касаний 3500 Гц. Пиковая яркость достигает 3500 нит, а за функции защиты зрения отвечает система Xiaomi Green Mountain Eye Protection 4.0. Насколько долго дисплей сможет поддерживать максимальную яркость и высокую частоту обновления под нагрузкой, пока не уточняется.

В основе Redmi K100 лежит процессор Snapdragon 8 Elite, дополненный отдельным чипом D2 для обработки графики. Смартфон будет работать под управлением HyperOS 4. Цена и часть остальных характеристик пока не раскрыты; их ожидается узнать на презентации.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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