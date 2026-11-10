REDMAGIC выпустила один игровой флагман под двумя именами: китайская версия оказалась лучше

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Китайский REDMAGIC 12 Pro+ и международный REDMAGIC 12 Pro оказались практически одним смартфоном, но производитель оставил китайской версии несколько аппаратных преимуществ. В частности, сенсорные игровые триггеры здесь работают с частотой 700 Гц против 520 Гц у глобальной модели. Разницу между двумя аппаратами изучило издание Gizmochina.

Автор: REDMAGIC Источник: www.gizmochina.com

В остальном начинка почти идентична. Оба смартфона получили AMOLED-дисплей диагональю 6,85 дюйма с частотой обновления 185 Гц, аккумулятор ёмкостью 8400 мА·ч и процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Предусмотрены конфигурации с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем до 1 ТБ. Корпуса защищены от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а встроенный вентилятор охлаждения имеет отдельную защиту IPX8.

Отличия затронули и камеры. Китайский REDMAGIC 12 Pro+ оснащён основным модулем на 50 Мп с диафрагмой f/1.9 и сверхширокоугольной камерой на 50 Мп с f/2.0. У глобального REDMAGIC 12 Pro характеристики основного сенсора отличаются, а сверхширокоугольный модуль получил диафрагму f/2.2. Фронтальная камера на 16 Мп в обоих случаях спрятана под экраном.

Китайская модель также поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт против 80 Вт у международной. При этом беспроводная зарядка у обеих версий достигает 80 Вт. По оценке Gizmochina, REDMAGIC 12 Pro+ стоит около 6999 юаней, а глобальная модель — примерно 940 долларов. Получается, производитель сохранил практически всю флагманскую начинку, но разделил устройства по региональным рынкам и немного изменил их оснащение.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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