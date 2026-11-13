RedMagic 12 Pro+ бросил вызов Xiaomi 18 Pro, но у каждого флагмана нашлось слабое место

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Игровой смартфон RedMagic 12 Pro+ превосходит Xiaomi 18 Pro по ёмкости аккумулятора, частоте обновления экрана и возможностям охлаждения. Однако в фотографии преимущество переходит к Xiaomi: аппарат получил сразу две камеры разрешением 200 Мп, включая перископический модуль с оптическим зумом 3,2x.

Автор: REDMAGIC Источник: www.gizmochina.com

Главный козырь RedMagic — аккумулятор на 8400 мА·ч. Это на 1400 мА·ч, или 20%, больше батареи Xiaomi 18 Pro на 7000 мА·ч. Игровая модель также поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную на 80 Вт. У конкурента показатели составляют 100 и 50 Вт соответственно.

RedMagic 12 Pro+ оснащён 6,85-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2688 x 1216 пикселей и частотой обновления 185 Гц. Xiaomi 18 Pro предлагает 6,4-дюймовую LTPO AMOLED-панель на 120 Гц. Дополнительное преимущество игровой модели — встроенный вентилятор охлаждения и сенсорные игровые зоны с частотой опроса 700 Гц. За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с графикой Adreno 850, тогда как Xiaomi использует Snapdragon 8 Elite Gen 6.

У Xiaomi 18 Pro другой приоритет — мобильная фотография. Основная камера на 200 Мп дополнена 200-мегапиксельным перископическим модулем с оптическим увеличением 3,2x и сверхширокоугольной камерой на 50 Мп. RedMagic получил два задних модуля по 50 Мп, а фронтальная камера на 16 Мп спрятана под экраном. Поэтому модели рассчитаны на разную аудиторию: RedMagic делает ставку на продолжительные игровые сессии, а Xiaomi — на съёмку и повседневное использование.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 202 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +114.40
Блог Смартфоны и телефоны 832 12163 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

A4TECH Bloody MS76 Plus — обзор механической клавиатуры с горячей заменой магнитных свитчей и частотой опроса 8000 Гц

Сегодня на обзоре обновленная модель MS76 Plus от A4Tech Bloody. У нее также съемные магнитные свитчи и весь список заведенных функций этих переключателей, что и у MS76. В основе расширенного...

Самый массовый обман аудиотехники 90-х: почему магнитолы из Китая с наклейкой «500 Вт» играли не громче советской «Весны»

В начале 1990-х годов на постсоветский рынок хлынул поток массовой электроники из Юго-Восточной Азии. Среди прочего появились компактные кассетные магнитолы и музыкальные центры, на корпусах...

✦ ИИ  Можно ли вычислить человека по IP-адресу и узнать, где он живёт на самом деле

В интернете регулярно появляются истории о том, как неизвестный собеседник вычислил человека по IP-адресу, узнал его домашний адрес и даже определил, в какой квартире он находится. Иногда такие...

Куда сходить в Москве в ноябре: выставки и мероприятия, которые не стоит игнорировать

Год уже близится к финалу, но музеи и галереи Москвы продолжают радовать новыми открытиями. К 160-летию Льва Бакста - новый проект Третьяковской галереи Несколько дней назад в Инженерном...

Хищную улитку завезли на Гавайи для борьбы с гигантской африканской — вредитель остался, а местные улитки начали исчезать

В 1955 году на Гавайях решили бороться с одним чужеродным видом при помощи другого. Гигантская африканская улитка Lissachatina fulica уже почти два десятилетия размножалась в садах и на плантациях,...

Что такое тяжёлая вода и что произойдёт, если человек её выпьет

На вид тяжёлая вода ничем не отличается от обычной. Она прозрачная, без характерного запаха, но литр такой жидкости весит примерно на 100 граммов больше. Замерзает она не при нуле, а при +3,8 °C....