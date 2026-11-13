RedMagic 12 Pro+ бросил вызов Xiaomi 18 Pro, но у каждого флагмана нашлось слабое место

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Игровой смартфон RedMagic 12 Pro+ превосходит Xiaomi 18 Pro по ёмкости аккумулятора, частоте обновления экрана и возможностям охлаждения. Однако в фотографии преимущество переходит к Xiaomi: аппарат получил сразу две камеры разрешением 200 Мп, включая перископический модуль с оптическим зумом 3,2x.

Главный козырь RedMagic — аккумулятор на 8400 мА·ч. Это на 1400 мА·ч, или 20%, больше батареи Xiaomi 18 Pro на 7000 мА·ч. Игровая модель также поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную на 80 Вт. У конкурента показатели составляют 100 и 50 Вт соответственно.

RedMagic 12 Pro+ оснащён 6,85-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2688 x 1216 пикселей и частотой обновления 185 Гц. Xiaomi 18 Pro предлагает 6,4-дюймовую LTPO AMOLED-панель на 120 Гц. Дополнительное преимущество игровой модели — встроенный вентилятор охлаждения и сенсорные игровые зоны с частотой опроса 700 Гц. За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с графикой Adreno 850, тогда как Xiaomi использует Snapdragon 8 Elite Gen 6.

У Xiaomi 18 Pro другой приоритет — мобильная фотография. Основная камера на 200 Мп дополнена 200-мегапиксельным перископическим модулем с оптическим увеличением 3,2x и сверхширокоугольной камерой на 50 Мп. RedMagic получил два задних модуля по 50 Мп, а фронтальная камера на 16 Мп спрятана под экраном. Поэтому модели рассчитаны на разную аудиторию: RedMagic делает ставку на продолжительные игровые сессии, а Xiaomi — на съёмку и повседневное использование.

Источник: gizmochina