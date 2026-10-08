Red Magic раскрыла цветовую палитру 12 Pro+: три прозрачных варианта и впервые утопленный блок камер

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Red Magic за неделю до презентации показала все цветовые варианты грядущего игрового флагмана 12 Pro+. Смартфон выйдет в трёх расцветках — Transparent Dark Night, Transparent Silver Wing и Transparent Ice Blue, — и все три построены на прозрачном корпусе, через который видна система охлаждения с RGB-подсветкой.

Автор: Red Magic Источник: www.gizmochina.com

Главное визуальное изменение по сравнению с предшественником — полностью утопленный блок камер. Модуль больше не выступает над поверхностью корпуса, что делает заднюю панель плоской и цельной. Фирменная плоская спинка сохранена, а скруглённые углы и более тонкий профиль должны улучшить эргономику при долгих игровых сессиях.

Дисплей остался без вырезов и отверстий: фронтальную камеру девятого поколения спрятали под экраном. Толщина чёрной рамки вокруг дисплея сократилась с 1,25 мм у прошлого поколения до 0,96 мм — это один из самых узких бордюров среди игровых смартфонов на рынке.

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Аппаратная основа — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. В базе Geekbench 7 устройство под номером Nubia NX819J набрало 3677 баллов в одноядерном тесте и 12 679 в многоядерном, опередив все остальные смартфоны на этом же чипе, включая Xiaomi 18 Pro Max и OnePlus 16. Ожидается батарея на 8400 мАч с проводной зарядкой 120 Вт и беспроводной 80 Вт, но Red Magic пока это не подтвердила. Презентация состоится 15 октября в 14:30 по местному времени в Китае, цена не раскрыта.

Источник: gizmochina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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