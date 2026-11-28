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Realme готовит необычный смартфон, который объединит возможности камерофона и игрового устройства. Будущий Realme 17 Ultra, согласно утечке, получит встроенный вентилятор охлаждения с RGB-подсветкой, 200-мегапиксельную камеру и аккумулятор ёмкостью 9000 мА·ч. Причём активное охлаждение появится не в специализированной игровой линейке, а в основной серии смартфонов производителя.

За производительность устройства, как ожидается, будет отвечать Snapdragon 8 Gen 5. Ещё одна примечательная характеристика — плоский 6,78-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления до 185 Гц. Металлическая рамка дополнит конструкцию корпуса. Вентилятор должен отводить тепло от внутренних компонентов и помогать процессору дольше сохранять высокую производительность при продолжительных игровых нагрузках.

Основная камера, по предварительным данным, получит сенсор Samsung HP5 разрешением 200 Мп и оптическим форматом 1/1,56 дюйма. Её дополнят 50-мегапиксельный перископический модуль JN5 с оптическим увеличением 3,5x и фронтальная камера на 50 Мп. Аккумулятор на 9000 мА·ч будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт.

Интересно и предполагаемое позиционирование новинки: Realme 17 Ultra может выйти на международном рынке, минуя Китай. При этом компания пока не подтвердила ни существование смартфона, ни перечисленные характеристики. Сроки выхода и стоимость также неизвестны.

Источник: gizmochina