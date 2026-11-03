Realme открыла ранний доступ к ColorOS 17 на Android 17 для четырёх флагманских смартфонов

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания Realme открыла приём заявок на предварительное тестирование операционной системы ColorOS 17 на базе Android 17. Первыми доступ к ранним сборкам программного обеспечения получили владельцы четырёх актуальных моделей смартфонов бренда.

В список участников тестовой программы вошли устройства GT7 Pro, 16 Pro 5G, а также флагманские модификации GT8 Pro и специальная версия Dream Edition. Производитель предупреждает, что речь идет об ознакомительных сборках Early Access, а не о финальных стабильных обновлениях, поэтому они могут содержать ошибки.

Количество мест в программе ограничено, из-за чего заявки принимаются поэтапно через меню системных настроек. Для каждого аппарата установлены жесткие требования к исходной версии прошивки, без которой установка тестового пакета невозможна.

Источник: opersystem