Realme открыла ранний доступ к ColorOS 17 на Android 17 для четырёх флагманских смартфонов

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Компания Realme открыла приём заявок на предварительное тестирование операционной системы ColorOS 17 на базе Android 17. Первыми доступ к ранним сборкам программного обеспечения получили владельцы четырёх актуальных моделей смартфонов бренда.

Автор: Георгий Лямин Источник: unsplash.com

В список участников тестовой программы вошли устройства GT7 Pro, 16 Pro 5G, а также флагманские модификации GT8 Pro и специальная версия Dream Edition. Производитель предупреждает, что речь идет об ознакомительных сборках Early Access, а не о финальных стабильных обновлениях, поэтому они могут содержать ошибки.

Количество мест в программе ограничено, из-за чего заявки принимаются поэтапно через меню системных настроек. Для каждого аппарата установлены жесткие требования к исходной версии прошивки, без которой установка тестового пакета невозможна.

Источник: opersystem

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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