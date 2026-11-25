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Realme готовит смартфон с аккумулятором на 10 000 мА·ч. Для серии это серьёзный скачок: у Realme 16 Pro батарея рассчитана на 7000 мА·ч. Новинку также оснастят зарядкой мощностью 65 Вт, но заметного прироста производительности пока не ожидается.

Первые изображения Realme 17 Pro опубликовал инсайдер Абхишек Ядав. Смартфон получит плоский корпус, тонкие рамки экрана и крупный квадратный блок камер. Внешность изменится незначительно, а расположение объективов станет другим.

По предварительным данным, внутри останется MediaTek Dimensity 7300, как у предшественника. Также ожидаются AMOLED-экран с частотой 144 Гц и фронтальная камера на 32 Мп вместо 50 Мп у Realme 16 Pro. При этом характеристики основной камеры пока остаются предметом споров: более ранние утечки указывали на разрешение 200 Мп, но свежие изображения не позволяют подтвердить эту информацию.

Главная ставка Realme — автономность. Аккумулятор на 10 000 мА·ч станет заметно крупнее прежнего, а зарядка мощностью 65 Вт позволит восполнять запас энергии через USB-C. Дата выхода и цена смартфона пока неизвестны. Все характеристики основаны на утечках и официально не подтверждены.

Источник: notebookcheck