Разное расположение камер для разных Galaxy S27: Samsung сохранит вертикальную компоновку у S27 и S27+, а Pro и Ultra получат другую конструкцию

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Samsung может изменить оформление камер в следующем поколении флагманских смартфонов. Судя по появившимся изображениям аксессуаров, компания собирается использовать два разных варианта расположения объективов. Причем отличия могут затронуть не только Galaxy S27 Ultra, но и новую модель Pro.

О возможных изменениях рассказали после публикации изображений защитных накладок для камер всех четырех ожидаемых смартфонов. Их изучил ресурс SammyGuru. Судя по форме аксессуаров, базовый S27 и S27+ сохранят привычную конструкцию с тремя объективами, расположенными друг под другом. Для обеих моделей предусмотрены практически одинаковые защитные накладки.

У S27 Pro и S27 Ultra оформление может оказаться совершенно другим. Вместо общей вертикальной площадки для трех камер производитель, предположительно, разместит объективы по отдельности. Два отверстия предназначены для основной и сверхширокоугольной камер, а телеобъектив, судя по изображениям, будет находиться правее. При этом сходство защитных аксессуаров указывает на возможное использование общей конструкции камер в моделях Pro и Ultra.

Ранее появились и другие свидетельства подготовки такого редизайна. Опубликованные изображения макетов, CAD-модели и описания чехлов также указывали на появление прямоугольного блока камер у двух старших представителей семейства. Таким образом, новые сведения согласуются с предыдущими сообщениями, хотя пока не подтверждают окончательный внешний вид устройств.

Сама компания пока не комментировала появившуюся информацию. Ожидается, что семейство Galaxy S27 представят в начале 2027 года, а продажи смартфонов могут стартовать в январе.

Источник: Gadgets360