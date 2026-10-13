Продажи смартфонов упали до уровня 2012 года: аналитика за третий квартал 2026 года

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Аналитики из Counterpoint Research рассказали о продажах смартфонов в третьем квартале 2026 года (июль-сентябрь). Кризис оперативной памяти привёл к резкому росту цен на электронику, после чего её продажи закономерно снизились. В случае со смартфонами эти цифры оказались буквально одинаковыми: цены выросли на 20% — рынок на эти 20% и упал. Как итог, отгрузки смартфонов рухнули до уровня 2012 года, когда значительная часть потребителей ещё пользовалась кнопочными телефонами. В нынешней же ситуации люди предпочитают оставаться со старым гаджетом, покупать поддержанные устройства или доплачивать за флагманы с большим запасом мощности.

Автор: Xiaomi Источник: mt.today

Что касается отдельных игроков, то расстановка сил не изменилась. Лидером продаж по-прежнему остается Samsung, которая занимает 23% рынка. Вслед за ней идут Apple с долей в 22%, Xiaomi с 10%, OPPO с 9% и Vivo с 8%. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, Apple и Samsung нарастили свои доли, а вот у Xiaomi она заметно просела.

Прогнозы аналитиков пока неутешительны. Из-за снижения продаж производители будут делать ставку не на массовое производство, а на увеличение прибыли. Компании будут сокращать ассортимент доступных моделей и акцентировать внимание на дорогих флагманах.

Источник: MT

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Человек, влюблённый в технологии. Простым и понятным языком пишу о смартфонах, планшетах и прочих гаджетах.
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