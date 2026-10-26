Привычные 5000 мА·ч останутся в прошлом: Galaxy S27 Ultra и S27 Pro получат более емкие аккумуляторы

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Samsung может отказаться от многолетнего ограничения емкости аккумуляторов в своих флагманских смартфонах. Согласно предоставленным документам, будущие Galaxy S27 Pro и S27 Ultra получат более емкие батареи. Их выход ожидается в начале 2027 года, а изменения могут повлиять на время работы устройств без подзарядки.

Автор: Anh Nhat Источник: unsplash.com

Больше всего прибавит S27 Ultra. Емкость его аккумулятора, по данным сертификации, достигнет 5700 мА·ч. Для сравнения, производитель уже несколько поколений устанавливает в старшие флагманы батареи на 5000 мА·ч. Это позволит увеличить запас энергии без необходимости постоянно искать розетку, хотя итоговая автономность будет зависеть и от других характеристик смартфона.

Модель S27 Pro также оснастят более емкой батареей. Ее типичная емкость составит 5240 мА·ч. Производителем аккумуляторов для обоих устройств указана китайская компания Zhuhai CosMX Power.

При этом повышать скорость проводной зарядки компания, судя по опубликованным сведениям, пока не планирует. Оба смартфона сохранят поддержку мощности до 60 Вт. Насколько увеличится время работы новых флагманов, станет понятно после появления первых независимых тестов.

В последние годы компания практически не меняла емкость батарей в основной линейке Galaxy S, тогда как многие конкуренты уже предлагают смартфоны с более вместительными аккумуляторами. Теперь компания, похоже, готовится пересмотреть прежний подход. Ранее она начала использовать аккумуляторы с повышенной плотностью энергии в складных устройствах, и теперь подобное решение может добраться до классических флагманов.

Помимо батарей, старшие представители серии S27, по предварительным данным, получат обновленный дизайн задней панели с прямоугольной площадкой для камер. Базовая модель и версия Plus, как ожидается, сохранят нынешний облик. Официальная презентация линейки предположительно состоится в январе 2027 года.

Источник: Gagadget

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 545 0
Автор Zloi Рейтинг +5241.20
Блог Смартфоны и телефоны 832 11915 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Одна случайно завезённая змея почти лишила Гуам лесных птиц — а затем начала отключать острову электричество

Сегодня бурую бойгу на Гуаме трудно представить редкостью. Ночная змея прячется в лесах, садах, складах и возле домов, забирается на столбы и линии электропередачи. Но до середины XX века её...

Тяга к риску объединяет лидеров людей и шимпанзе: исследование раскрыло биологическую основу власти

В теории управления принято считать, что успешный лидер обязан принимать рискованные решения в условиях неопределенности. Однако в практической работе современных компаний и государственных...

Крупнейшая в истории симуляция воссоздала раннюю Вселенную, но не смогла объяснить аномалии «Джеймса Уэбба»

Примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная остыла настолько, что атомные ядра смогли притянуть и удержать вокруг себя свободные электроны. До этого момента космос был заполнен...

Обзор наушников ZiiGaat x Z Thunder: шикарный бас и бешеный драйв

Все уже, наверное, привыкли, что ZiiGaat делают чуть ли не лучшие наушники в своем ценовом сегменте. Однако недорогих динамических решений я среди них пока ещё не встречал. Так вот, Thunder...

Honor Win2: два вентилятора, экран 2K 185 Гц и батарея 10 100 мАч. Что интересного и стоит ли брать?

Honor 21 октября представила в Китае игровой смартфон Honor Win2, преемника прошлогоднего Win. В нём два вентилятора, экран 2K с частотой 185 Гц, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и аккумулятор...

✦ ИИ  Иван Грозный хотел породниться с Елизаветой I. Почему английская королева не спешила соглашаться

Иван Грозный рассматривал возможность брака с Елизаветой I, но английская королева не спешила соглашаться. За дипломатическими намёками стояли торговля и политические интересы.