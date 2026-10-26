Привычные 5000 мА·ч останутся в прошлом: Galaxy S27 Ultra и S27 Pro получат более емкие аккумуляторы

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Samsung может отказаться от многолетнего ограничения емкости аккумуляторов в своих флагманских смартфонах. Согласно предоставленным документам, будущие Galaxy S27 Pro и S27 Ultra получат более емкие батареи. Их выход ожидается в начале 2027 года, а изменения могут повлиять на время работы устройств без подзарядки.

Больше всего прибавит S27 Ultra. Емкость его аккумулятора, по данным сертификации, достигнет 5700 мА·ч. Для сравнения, производитель уже несколько поколений устанавливает в старшие флагманы батареи на 5000 мА·ч. Это позволит увеличить запас энергии без необходимости постоянно искать розетку, хотя итоговая автономность будет зависеть и от других характеристик смартфона.

Модель S27 Pro также оснастят более емкой батареей. Ее типичная емкость составит 5240 мА·ч. Производителем аккумуляторов для обоих устройств указана китайская компания Zhuhai CosMX Power.

При этом повышать скорость проводной зарядки компания, судя по опубликованным сведениям, пока не планирует. Оба смартфона сохранят поддержку мощности до 60 Вт. Насколько увеличится время работы новых флагманов, станет понятно после появления первых независимых тестов.

В последние годы компания практически не меняла емкость батарей в основной линейке Galaxy S, тогда как многие конкуренты уже предлагают смартфоны с более вместительными аккумуляторами. Теперь компания, похоже, готовится пересмотреть прежний подход. Ранее она начала использовать аккумуляторы с повышенной плотностью энергии в складных устройствах, и теперь подобное решение может добраться до классических флагманов.

Помимо батарей, старшие представители серии S27, по предварительным данным, получат обновленный дизайн задней панели с прямоугольной площадкой для камер. Базовая модель и версия Plus, как ожидается, сохранят нынешний облик. Официальная презентация линейки предположительно состоится в январе 2027 года.

Источник: Gagadget