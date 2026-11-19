Privacy Display на Galaxy S26 Ultra будет включаться при открытии защищённых приложений
Privacy Display на Galaxy S26 Ultra научился включаться при открытии приложений, защищённых App lock. Это новая функция One UI 9.5: она закрывает отдельные приложения биометрией либо PIN-кодом, графическим ключом или паролем, даже если сам смартфон уже разблокирован. После подтверждения личности и открытия такого приложения защита экрана включается сама, при выходе из него отключается, а при открытии шторки уведомлений и быстрой панели во время работы в приложении остаётся активной. Опция действует сразу на все приложения под App lock, выбирать их по одному в списке Privacy Display не нужно.
Включить её можно в Settings → Display → Privacy display → Conditions for turning on. Там нужно активировать переключатель вверху, открыть раздел Secure features и включить Locked apps. В этом же разделе автоматический запуск можно назначить для секретного режима Samsung Browser, приватных альбомов в Галерее и заблокированных заметок в Samsung Notes.
Privacy Display появился в Galaxy S26 Ultra и затрудняет чтение экрана с боковых ракурсов. Ранее его можно было включать автоматически при открытии выбранных приложений, вводе PIN-кода или пароля и появлении всплывающих уведомлений.
Новые возможности доступны в бете One UI 9.5 для Galaxy S26. Стабильную версию ждут после выхода Galaxy S27 в 2027 году, а по ожиданиям SamMobile, Privacy Display в этой линейке будет у двух моделей: S27 Pro и S27 Ultra.
Источник: SamMobile
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