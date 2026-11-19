Privacy Display на Galaxy S26 Ultra научился включаться при открытии приложений, защищённых App lock. Это новая функция One UI 9.5: она закрывает отдельные приложения биометрией либо PIN-кодом, графическим ключом или паролем, даже если сам смартфон уже разблокирован. После подтверждения личности и открытия такого приложения защита экрана включается сама, при выходе из него отключается, а при открытии шторки уведомлений и быстрой панели во время работы в приложении остаётся активной. Опция действует сразу на все приложения под App lock, выбирать их по одному в списке Privacy Display не нужно.

Включить её можно в Settings → Display → Privacy display → Conditions for turning on. Там нужно активировать переключатель вверху, открыть раздел Secure features и включить Locked apps. В этом же разделе автоматический запуск можно назначить для секретного режима Samsung Browser, приватных альбомов в Галерее и заблокированных заметок в Samsung Notes.

Privacy Display появился в Galaxy S26 Ultra и затрудняет чтение экрана с боковых ракурсов. Ранее его можно было включать автоматически при открытии выбранных приложений, вводе PIN-кода или пароля и появлении всплывающих уведомлений.

Новые возможности доступны в бете One UI 9.5 для Galaxy S26. Стабильную версию ждут после выхода Galaxy S27 в 2027 году, а по ожиданиям SamMobile, Privacy Display в этой линейке будет у двух моделей: S27 Pro и S27 Ultra.

Источник: SamMobile