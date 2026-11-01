Покупатели iPhone Duo отменяют предзаказы: обнаружилась еще одна серьезная проблема со сборкой корпуса

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Покупатели складного iPhone Duo начали сомневаться в своих предзаказах после появления новых сообщений о проблемах с качеством сборки. Если раньше основное внимание привлекали жалобы на повреждения внутреннего экрана, то теперь владельцы обнаруживают щели между элементами корпуса. Некоторые пользователи уже отказались от покупки, другие рассматривают такую возможность.

Автор: Amanz Источник: unsplash.com

Новую проблему в сети прозвали Gapgate. Владельцы публикуют фотографии устройств, на которых заметны промежутки по бокам корпуса и возле шарнира. В отдельных случаях зазоры настолько большие, что через них можно рассмотреть внутренние детали смартфона.

Подобные недостатки вызывают вопросы не только к качеству сборки, но и к защите устройства. Через неплотные соединения внутрь могут попадать пыль и мелкий мусор. Кроме того, возникают опасения, что дополнительная нагрузка на корпус со временем скажется на работе складного механизма.

Отдельные жалобы касаются задней части смартфона, где также обнаружили места, через которые могут проникать загрязнения. Для сравнения, в складных устройствах Samsung используются дополнительные защитные элементы, закрывающие подобные участки конструкции.

Новая волна недовольства появилась вскоре после обсуждения Crackgate, связанного с сообщениями о повреждениях внутреннего дисплея гаджета. Теперь пользователи стали внимательнее проверять свои устройства и находить похожие недостатки. В сети также появляются сообщения о несовпадении половин корпуса и других проблемах.

По имеющимся данным, производитель рекомендует сотрудникам магазинов ремонтировать или заменять неисправные экземпляры, если повреждения не были нанесены намеренно. При этом новые жалобы могут повлиять на решение покупателей, которые еще не получили свои смартфоны.

Источник: Phonearena

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