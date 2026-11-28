Vivo завершает разработку нового камерофона X500 Ultra, который может стать главным соперником Samsung Galaxy S27 Ultra в 2027 году. Причём компания уже планирует следующую модель — Vivo X600 Ultra. Об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station, опубликовавший новые сведения в Weibo.

Самая интересная часть будущего смартфона — система из трёх камер с новыми сенсорами и расширенным динамическим диапазоном. Особенно выделяется сверхширокоугольная камера: ей приписывают сенсор Sony LYT-L910 оптического формата 1/1,28 дюйма с технологией LOFIC. Она позволит лучше сохранять детали одновременно в очень светлых и тёмных участках кадра.

200-мегапиксельный телеобъектив тоже ждёт серьёзное обновление. Вместо сенсора размером 1/1,4 дюйма, который использовался в предыдущих поколениях, Vivo якобы установит более крупный датчик Samsung ISOCELL HPU с технологией DeepPix — аналогом LOFIC. Основная камера получит сенсор Lytia L910, уже применяемый в Vivo X500 Pro Max. Предполагается, что именно по возможностям телеобъектива и сверхширокоугольной камеры новинка сможет получить преимущество над Galaxy S27 Ultra.

В 2027 году флагманов такого класса может стать заметно меньше: Xiaomi 18 Ultra, по прежним сообщениям инсайдера, оказался под угрозой отмены, а выход Oppo Find X10 Ultra также считается маловероятным. При этом Vivo уже рассматривает преемника X500 Ultra, предположительно под названием X600 Ultra, хотя до появления конкретных характеристик этой модели ещё далеко. Стоимость нового камерофона может оказаться выше цены Galaxy S27 Ultra, особенно на международном рынке. Все сведения о характеристиках пока основаны на утечках, а не на официальной презентации Vivo.

Источник: weibo