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Владельцы Google Pixel почти три недели не получают ноябрьское обновление Android 17 QPR2.

На необычно долгую задержку жалуются абоненты американского оператора T-Mobile. Причем проблема касается не только его собственных клиентов, но и пользователей других операторов, работающих на той же сети.

Первые сообщения о проблеме появились на Reddit еще 11 ноября. С тех пор количество жалоб увеличилось. Владельцы смартфонов утверждают, что их устройства по-прежнему работают на октябрьской версии системы, хотя компания уже начала распространение ноябрьской прошивки для других пользователей.

Задержка затронула сразу несколько поколений смартфонов, начиная с Pixel 6 и заканчивая новейшими моделями Pixel 11. Среди тех, кто пока не получил обновление, есть и владельцы разблокированных устройств, которые не привязаны к конкретному оператору.

Причины происходящего пока не раскрываются. Не исключено, что T-Mobile проводит дополнительные проверки программного обеспечения перед его выпуском. Ранее обновления для смартфонов Pixel сопровождались серьезными ошибками, поэтому оператор может уделять особое внимание тестированию прошивки. Сама компания пока не предоставила официальных объяснений.

Между тем ноябрьское обновление содержит несколько заметных нововведений. В частности, Google расширила возможности искусственного интеллекта Gemini Intelligence для смартфонов Pixel 10, добавив новые инструменты и функции автоматизации. Владельцы Pixel 11 также должны получить обновленные возможности обработки входящих звонков с помощью Gemini. Кроме того, на Pixel 10 и 11 появилась функция создания собственных виджетов по текстовому описанию.

Важная часть выпуска касается безопасности: прошивка устраняет обнаруженные уязвимости и исправляет системные ошибки. Поэтому задержка оставляет владельцев затронутых устройств не только без новых возможностей, но и без последних исправлений безопасности. Когда T-Mobile начнет распространять обновление, пока неизвестно.

Источник: AndroidPolice