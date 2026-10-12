Передача файлов, уведомления и запуск приложений: Samsung Galaxy наконец получили полноценную интеграцию с ноутбуками GoogleBook

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Google исправила проблему, из-за которой владельцы смартфонов Samsung Galaxy не могли пользоваться некоторыми функциями совместной работы с ноутбуками GoogleBook.

Поддержка появилась для устройств под управлением Android 17 с оболочкой One UI 9.0. Нововведение будет распространяться постепенно, в ближайшие несколько дней, вместе с обновлениями Google Play и системных служб.

Автор: ENG-HS Источник: unsplash.com

Речь идет о наборе инструментов Better Together, который позволяет связывать смартфон и ноутбук и пользоваться их возможностями совместно. Например, пользователи могут передавать уведомления, синхронизировать режим «Не беспокоить», запускать приложения со смартфона на компьютере и открывать файлы с мобильного устройства. Это позволяет продолжать работу на другом устройстве без необходимости каждый раз переключаться между ними вручную.

После официального запуска GoogleBook отсутствие поддержки Better Together на смартфонах Samsung стало одним из заметных недостатков платформы. Теперь компания устраняет это ограничение для владельцев Galaxy. При этом функция совместной работы не ограничивается устройствами Samsung и Google. Она также поддерживается рядом смартфонов Oppo, OnePlus, Motorola и других производителей.

Вместе с расширением совместимости компания готовит улучшения первоначальной настройки. После очередного обновления Google Play Services подключение устройств должно стать проще, а число необходимых действий сократится. Кроме того, компания собирается устранить ошибку, из-за которой QR-код оставался на экране даже после завершения настройки смартфона.

Источник: AndroidPolice

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