Основатель Telegram Павел Дуров* предупредил пользователей iPhone об атаках, которые позволяют злоумышленникам добираться до личных данных через обычные веб-сайты. Telegram начал рассылать предупреждения владельцам устройств с устаревшими версиями iOS и призывает срочно установить обновления Apple.

По словам Дурова*, атаки затрагивают большое количество пользователей iPhone. Опасность заключается в том, что для компрометации устройства в некоторых случаях достаточно открыть специально подготовленную веб-страницу. Под угрозой оказываются не только данные смартфона, но и учётные записи. При этом Telegram не назвал точное количество пострадавших и не раскрыл конкретные уязвимости, из-за которых появилась угроза.

Особое внимание привлекли устройства с iOS 18.4-18.7. Речь идёт об эксплойт-цепочке DarkSword, о которой в марте 2026 года сообщили Google Threat Intelligence Group, iVerify и Lookout. Она использует шесть уязвимостей, позволяющих атаковать iPhone через вредоносные сайты. По данным Google, все шесть проблем устранены в iOS 26.3. Ранее Trust Wallet также предупреждал о риске кражи данных криптовалютных кошельков с помощью подобных инструментов.

Дополнительные предупреждения появились и в экосистеме Binance. Её сооснователь Чанпэн Чжао сообщил, что пользователи iOS 18.4-18.7 будут получать уведомления о рисках в приложениях и на сайтах Binance, Trust Wallet, CoinMarketCap, PancakeSwap и BNB Chain. Apple предлагает обновления iOS 27.2.1 и iOS 26.7.3 для iPhone 11 и более новых моделей, а владельцам iPhone XS, XS Max и XR доступна iOS 18.7.12. Обновление самого Telegram или криптокошелька проблему не устранит: исправления необходимо устанавливать на уровне операционной системы.

* Павел Дуров включён в перечень террористов и экстремистов

Источник: notebookcheck