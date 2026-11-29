Поскольку многие смартфоны — особенно в более высоком ценовом сегменте — сегодня лишены слота для SD-карт, свободная память становится ценным ресурсом. Если она переполнена, есть несколько способов освободить место. Например, если пользователь активно переписывается в мессенджерах, можно навести порядок в этих сервисах — это поможет освободить часть пространства. В целом всегда полезно удалять старые видео и фотографии, которые больше не нужны.

Часто после такой «чистки» пользователи удивляются: почему индикатор заполнения памяти почти не изменился? И это несмотря на то, что сотни фотографий и видео, занимающие гигабайты, были отправлены в «цифровое небытие». «Проблема» заключается в том, что в Samsung предусмотрена защитная функция, призванная уберечь пользователя от случайного безвозвратного удаления данных.

Все удаляемые видео, фотографии и документы не исчезают из памяти мгновенно. Они попадают в «Корзину». Она работает примерно так же, как аналогичные функции на компьютерах с Windows или macOS. Удаленные файлы некоторое время остаются в «Корзине» — до тех пор, пока владелец гаджета не очистит ее вручную или пока не произойдет автоматическая очистка мусора.

На смартфонах Samsung удаленные данные обычно хранятся в течение 30 дней. Только по истечении этого срока они окончательно стираются, а занятое ими место в памяти освобождается. Чтобы не ждать, можно зайти в приложение «Мои файлы», прокрутить экран вниз и нажать на пункт «Корзина». Затем открыть меню (значок с тремя точками в правом верхнем углу) и выбрать «Очистить».

Чтобы каждый раз не выполнять эти действия, можно вынести «Корзину» на главный экран — совсем как на компьютере. Для этого в «Настройках» нужно перейти в раздел «Обслуживание устройства». В подразделе «Память» есть пункт «Корзина». Следует нажать на значок с тремя точками в правом верхнем углу и выбрать «Добавить на главный экран». После этого можно удерживать появившийся значок и переместить его в любое удобное место на главном экране. С помощью этого ярлыка всегда можно быстро перейти к содержимому «Корзины» и окончательно удалить все ненужные файлы со своего смартфона Samsung.

Источник: Samsung